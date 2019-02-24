Собравшаяся гастролировать по России певица представит Украину на «Евровидении»

Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение» стала певица Анна Корсун, также известная под псевдонимом MARUV. Об этом сообщает агентство УНН.

Финал отбора состоялся 23 февраля в Киеве. Помимо победительницы, в нем приняли участие Freedom jazz, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на «Евровидении», если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России. В Instagram-аккаунте MARUV размещены афиши предстоящих концертов в Москве (6 апреля) и Санкт-Петербурге (12 апреля).

Музыкальный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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