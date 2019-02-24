Победительницу украинского отбора на «Евровидение» позвали выступать за Россию

Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить певицу MARUV, которая стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение», в качестве участницы от России в 2020 году. С такой инициативой он выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Пригожина, MARUV обладает хорошим потенциалом, и, если украинцы отказываются от этого, «они полные идиоты».

«Они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак"», — заявил продюсер, отметив, что сам с удовольствием бы работал с таким проектом.

23 февраля MARUV победила на национальном отборочном конкурсе в Киеве. Однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины засомневалась в том, стоит ли отправлять исполнительницу на «Евровидение» из-за ее планирующихся гастролей на территории России. Окончательное решение пообещали принять в течение двух суток.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на «Евровидении», если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России.

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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