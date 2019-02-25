Певица Maruv раскрыла рабские условия договора для выступления на «Евровидении»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), победившая в национальном отборе страны на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», опубликовала в Facebook отрывки договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), который ей необходимо подписать для выступления. Артистка заявила, что условия нарушают свободу слова и права человека.

По словам артистки, ей запрещена любая импровизация во время выступления: «Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в два миллиона гривен». При этом от нее требуют четко выполнять любые требования и указания телекомпании.

«Теоретически, меня могут заставить плясать на дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в два миллиона гривен. Плюс компенсировать якобы убытки!» — пожаловалась Maruv. Она добавила, что еще одно условие договора — запрет на общение с журналистами без согласования — «полностью нарушает свободу слова и права человека».

Maruv подчеркнула, что в договоре есть «еще много чего абсурдного», а взамен от телекомпании она ничего не получает: «Ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни тем более международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама». Певица заявила, что на нее оказывается давление с целью отнять ее победу в национальном отборе.

Ранее в феврале в НОТУ усомнились в том, можно ли отправлять Maruv на «Евровидение» от Украины из-за российских гастролей певицы.

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