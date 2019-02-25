Победительница украинского отбора на «Евровидение» не поедет на конкурс

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), победившая в национальном отборе страны на участие в «Евровидении-2019», не поедет на конкурс. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Исполнительница не подписала контракт с компанией, так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Согласно договору, на время проведения мероприятия артистка «становится культурным послом своей страны» и «выражает мнение украинского общества в мире».

Отмечается, что правила самого «Евровидения» подразумевают аполитичность конкурса. В НОТУ считают, что сложившаяся в этом году ситуация не позволяет выполнить это условие.

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора», — говорится в заявлении компании.

Ранее MARUV поделилась отрывками договора с НОТУ. По словам певицы, ей запретили любую импровизацию в ходе выступления. Она отметила, что еще одно условие — запрет на общение с журналистами без согласования — «полностью нарушает свободу слова и права человека».

Артистка пояснила, что в контракте есть «еще много чего абсурдного», и выразила мнение, что на нее оказывается давление с целью отнять ее победу в национальном отборе.

24 февраля стало известно о том, что участие MARUV на «Евровидении» находится под вопросом. Член правления НОТУ Александра Кольцова заявила, что сомнения в кандидатке возникли из-за того, что она выступает с концертами в России.

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