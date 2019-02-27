На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении»

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова рассказала о возможном отказе страны от участия в «Евровидении-2019» из-за политической ангажированности конкурса. Об этом она заявила в эфире Пятого канала.

«Конкурс приобрел столь политизированный характер, и общество настолько болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене, что, возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», — пояснила она.

Однако организаторы отбора на «Евровидение» предложили группе Kazka, занявшей третье место в национальном конкурсе, представить страну на мероприятии. Музыканты пока не дали ответа.

Ранее 25 февраля стало известно о том, что победительница национального отбора Maruv отказалась представлять Украину из-за разногласий в условиях контракта с НОТУ. Занявшая второе место группа Freedom Jazz тоже приняла решение не выступать на «Евровидении».

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