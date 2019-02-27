Отказавшимся представлять Украину на «Евровидении» исполнителям нашли замену

Организаторы украинского национального отбора на «Евровидение» предложили группе Kazka представить страну на конкурсе. Об этом рассказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова, передает украинское издание «Вести».

Музыканты на данный момент еще не ответили на предложение. В случае отказа организаторы обсудят целесообразность продолжения дальнейших переговоров с другими артистами.

«Мне кажется, что произошло то, чего мы не хотели, а именно – политизация конкурса. Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим [участвовать] украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающим с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе», — отметила Кольцова.

Певица MARUV, победившая в украинском отборе, отказалась от участия в «Евровидении» из-за разногласий по договору с НОТУ. Занявшая второе место в отборе группа Freedom Jazz также отказалась представлять страну на конкурсе.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве.

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