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Главные конкуренты Maruv отказались представлять Украину на «Евровидении»

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Freedom Jazz

Занявшая второе место в украинском национальном отборе на «Евровидение» группа Freedom Jazz отказалась представлять страну на конкурсе. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 26 февраля.

Артисты заявили, что находятся на этапе подписания контракта с европейским промоутером, а также ведут переговоры о фестивалях. Они поблагодарили поклонников за поддержку и добавили, что, возможно, когда-нибудь опять решат претендовать на участие в конкурсе.

25 февраля стало известно, что победительница национального отбора MARUV не поедет на «Евровидение». Исполнительница не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Она пояснила, что некоторые пункты договора показались ей «кабальными», и отметила, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков». Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее, и отметила, что хочет создавать творчество без цензуры.

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