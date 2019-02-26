В сети предложили отправить на «Евровидение» Порошенко

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Петр Порошенко

Пользователи сети отреагировали на скандал, разразившийся между Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) и победительницей национального отбора страны певицей Maruv (Анной Корсун), которая отказалась ехать на «Евровидение-2019» из-за разногласий по поводу условий участия в конкурсе.

Пользовательница Юлия Витязева опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором поддержала решение артистки отказаться от контракта, но добавила: «Что любопытно, за девушку проголосовали 160 тысяч украинцев. А их сегодня вместе с их выбором умножили на ноль. И деньги за эсэмэски не вернут. То же самое будет и с президентскими выборами. Голосуй за кого хочешь, но решать, кто станет победителем, будет могучая кучка имени [Петра] Порошенко».

В Twitter пользователь Evgeniy Berest предложил семье президента Порошенко представлять страну на «Евровидении», а Юрий Романенко призвал граждан Украины участвовать в конкурсах, но напомнил о необходимости политической ангажированности. «Если ваш выбор не совпадает с политикой партии, то вы просто платите деньги проходимцам. Впрочем, это касается любой сферы в нашем государстве», — написал он в Facebook.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) зачитал рэп по поводу сложившейся ситуации и опубликовал его в Instagram.

25 февраля Maruv объяснила свой отказ от участия в конкурсе. По ее словам, решение отказаться от «Евровидения-2019» не связано с тем, что НОТУ недовольна ее концертами в России.

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