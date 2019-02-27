Четвертый кандидат от Украины отказался ехать на «Евровидение»

Группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в украинском национальном отборе на «Евровидение», заявила, что откажется ехать на конкурс, если ей поступит такое предложение. Об этом коллектив сообщил в своем Facebook-аккаунте в среду, 27 февраля.

«Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по поводу участия в "Евровидении-2019", мы его отклоним. Наш коллектив не побеждал в нацотборе, эта поездка не наша», — написали музыканты.

Они попросили поклонников с пониманием отнестись к такому решению и отметили, что их можно будет увидеть на других площадках. Группа рассказала, что планирует провести выступления в Германии, Польше и Чехии, а также дать сольный концерт в Киеве 4 октября.

25 февраля победительница национального отбора MARUV приняла решение не ехать на конкурс. Она объяснила, что не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), так как у них возникли разногласия из-за условий документа. На следующий день группа Freedom Jazz также отказалась представлять свою страну на мероприятии. 27 февраля коллектив Kazka рассказал, что не поедет на «Евровидение», объяснив, что хочет «объединять людей, а не сеять раздор».

Фестиваль пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!