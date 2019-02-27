Украина изменит критерии допуска к «Евровидению» и запретит выступающих в России

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио изменить условия отбора артистов, которые смогут представить страну на «Евровидении». Об этом сообщает издание 112.ua.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко внес предложение об «усовершенствовании» правил для исполнителей, планирующих выступать на международном конкурсе от Украины. По его словам, музыкальное мероприятие вызвало общественный резонанс из-за того, что большое количество людей считает недопустимым участие в финале «Евровидения» артистов, устраивающих концерты в России и не признающих территориальную целостность Украины.

«В результате всех споров мы должны внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение" и просить принять Верховную Раду закон относительно особенностей осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора», — пояснил политик.

Ранее в феврале стало известно, что группы Kazka и Freedom Jazz, занявшие третье и второе место на этапе национального отбора соответсвенно, отказались от участия в конкурсе. , Певица Maruv, которую украинцы выбрали путем голосования, приняла решение не участвовать в конкурсе из-за разногласий, возникших при подписании договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). Артистка назвала условия договора кабальными и пожаловалась на политизацию своей музыки.

Ухудшение отношений между Россией и Украиной произошло в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и началом конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва указывает на отсутствие доказательств и отрицает обвинения.

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