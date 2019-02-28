В Крыму прокомментировали отказ Украины от «Евровидения»

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко прокомментировал отказ Украины от участия в «Евровидении-2019». Об этом сообщает РИА Новости.

«Абсолютно никто не заметит потери Украины в песенном конкурсе. Поэтому, что есть она, что нет, на самом деле. Они там себе политику делают», — заявил парламентарий.

Также он считает, что скандал вокруг мероприятия обусловлен предстоящими выборами президента страны. «Политика делается на всем», — подытожил депутат.

Вечером 27 февраля стало известно, что Украина не будет принимать участие в международном конкурсе. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отметила, что имеет право послать на «Евровидение» любого артиста, но не будет этого делать, так как уважает мнение зрителей.

Победитель этапа национального отбора певица Maruv отказалась ехать на состязание из-за разногласий по поводу условий контракта с НОТУ. Другие участники отборочного тура последовали ее примеру и приняли решение не выступать за Украину.

Также в стране подняли вопрос о законодательном урегулировании вопроса, связанного с гастролями украинских музыкантов на территории России.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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