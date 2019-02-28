На Украине нашли виновного в отказе от участия в «Евровидении»

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) признала себя ответственной за ситуацию, которая сложилась в этом году вокруг музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает «Громадське» в четверг, 28 февраля.

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«Мы берем на себя вину за ситуацию с "Евровидением" и хотим общественного диалога», — заявил председатель компании Зураб Аласания.

По его словам, НОТУ также готова к тому, что столкнется с негативной реакцией в мае, когда в ходе трансляции состоится выступление России. Аласания подчеркнул, что компания не имеет права вмешиваться в показ мероприятия.

Вечером 27 февраля стало известно, что в этом году Украина не будет выступать на «Евровидении». Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия в конкурсе. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.

В заявлении НОТУ отмечалось, что национальный отбор выявил системную проблему украинской музыкальной индустрии — связь местных артистов с российским шоу-бизнесом. В компании пояснили, что законы страны не подразумевают каких-либо ограничений по работе исполнителей на территории России, однако указали, что в дальнейшем этот вопрос должен быть урегулирован.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев.

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