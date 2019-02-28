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При победе России на «Евровидении» Украина откажется от конкурса в 2020 году

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что страна откажется от участия в «Евровидении» в следующем году, если в 2019 победу в состязании одержит Россия. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Прямий» («Прямой»).

«Если победит Россия, то я предлагаю просто делать конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение"», — высказалась Кольцова.

Вечером 27 февраля стало известно, что Украина не будет принимать участие в конкурсе. В заявлении НОТУ говорилось о системной проблеме в музыкальной индустрии в стране. По мнению компании, связи украинских исполнителей с российским шоу-бизнесом остаются крепкими несмотря на политический конфликт, что неприемлемо для части общества. НОТУ добавила, что законы, не предполагающие запретов по работе исполнителей на территории России, должны быть изменены.

Победительница национального отбора певица Maruv отказалась выступать на «Евровидении» из-за «кабальных» условий контракта, а также обвинила вещателя в попытке политизировать ее творчество. Конкуренты артистки группы Freedom Jazz и Kazka тоже решили не ехать на конкурс.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Представителем России был выбран Сергей Лазарев.

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