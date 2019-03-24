Лазарев дал себе совет перед «Евровидением»

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении-2019» в Израиле, вспомнил предыдущее выступление на конкурсе в 2016-м и в шутку посоветовал себе «не слушать букмекеров». Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале конкурса.

Также, по его словам, не стоит слушать и реагировать на то, что говорят другие.

«Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на сто процентов". И я понял, что рано делать предположения, и может произойти что угодно», — отметил певец, добавив, что в итоге оказался в этом прав.

Лазарев подчеркнул, что в нынешнем году он будет сосредоточен на самом себе, чтобы быть уверенным. «Я желаю себе быть сильным, получать удовольствие и ни о чем не жалеть», — подытожил артист.

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит с песней Scream («Крик»), написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом и американской певицей Шерон Вон.

В 2016 году певец занял на «Евровидении» третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге он был на первой строчке.

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