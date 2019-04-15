Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на «Евровидении», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщается в украинском Instagram-аккаунте конкурса.

Отмечается, что артист вне конкурсной программы исполнит композицию израильской певицы Нетты Барзилай «Toy». На мероприятии выступит и сама Барзилай, а также Кончита Вурст, Dana International, Монс Сельмерлев, Гали Атари и Элени Фурейра. Продолжаются переговоры по поводу участия Мадонны. Специальным гостем станет актриса Галь Гадот.

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27 февраля стало известно, что в текущем году Украина не будет участвовать в «Евровидении». Такая ситуация сложилась после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от конкурса. Среди них — певица Maruv, группы Freedom Jazz и Kazka.

После инцидента Андрей Данилко пошутил, что готов спасти Украину на «Евровидении», однако позднее признался, что не стал бы представлять страну, даже если бы ему предложили 100 тысяч долларов. Он вспомнил, как принимал участие в фестивале в Хельсинки в 2007 году, когда занял второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. Певец подчеркнул, что не хотел бы вновь пережить этот опыт.

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