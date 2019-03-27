Израиль рассказал о плане в случае теракта во время «Евровидения»

Корпорация общественного вещания Израиля Kan признала, что у организаторов песенного конкурса нет четкого плана действий в случае теракта во время «Евровидения». Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Официальные представители Европейского вещательного союза (ЕВС) сообщили, что они следят за ситуацией в Израиле, добавив, что безопасность участников и гостей «Евровидения» имеет для них первостепенное значение. Однако и ЕВС уклонился от ответа по поводу наличия плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Ранее, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. В этот же день ракета, выпущенная с территории сектора Газа, попала в жилой дом в поселении Мишмет в окрестностях Тель-Авива. В ответ Израильские военные начали наносить удары по сектору Газа.

Также Сирия пообещала вернуть Голанские высоты под свой контроль любыми возможными способами.

Израиль занял территорию Голанских высот после победы в Шестидневной войне 1967 года. Ранее эта земля принадлежала Сирии. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией, но Дамаск продолжает считать Голанские высоты своими.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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