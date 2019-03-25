Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press. Американский президент Дональд Трамп объявил, что США признают право Израиля на самооборону.

Такая реакция последовала в ответ на ракетный обстрел, в результате которого несколько человек получили ранения.

Ранее в понедельник, 25 марта, ракета попала в жилой дом в поселении Мишмет. Различные ранения получили семь человек, в том числе, младенец. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, пообещал силой ответить на обстрел из сектора Газа. Позднее на границу были отправлены войска.

Обстановка на границе сектора Газа обострилась после того, как мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

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