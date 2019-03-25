Израиль отправил к сектору Газа войска

Израиль направил войска на границу с сектором Газа, сообщает Reuters.

Израильские военные обвинили в ракетном обстреле движение ХАМАС. По данным местного телевидения, на границу отправлены две пехотные бригады и бронетанковые части (их количество не уточняется).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, пообещал силой ответить на обстрел из сектора Газа. Он также заявил, что сократит время своего пребывания в Вашингтоне в связи с атакой.

25 марта семь израильтян, в том числе младенец, пострадали при попадании ракеты в жилой дом в поселении Мишмет.

В конце марта 2018 года мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль. Тогда погибли по меньшей мере 10 палестинцев.

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