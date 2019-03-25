Палестинская ракета попала в жилой дом в Израиле

Шесть израильтян получили ранения в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 25 марта.

Среди пострадавших один младенец, уточняет агентство. «Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая женщину в возрасте 50 лет, которая получила ранения средней степени тяжести. Мужчина, женщина и ребенок получили легкие ранения», — приводит сообщение медицинской службы ТАСС.

Ранее 25 марта в окрестностях Тель-Авива сработала сирена воздушной тревоги. Согласно заявлениям израильской стороны, ракеты была выпущена из сектора Газа. С палестинской стороны подтверждения пока не последовало.

14 марта по Тель-Авиву из сектора Газа были запущены две ракеты, пострадавших в результате инцидента не было.

В конце марта 2018 года мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль. Тогда погибли по меньшей мере 10 палестинцев.

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