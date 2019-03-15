США ввели санкции против обвинявших американских военных в преступлениях

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС), которые обвинили американских военных в преступлениях. Об этом пишет ТАСС.

«Я объявляю политику визовых ограничений США в отношении тех, кто ответствен за любые расследования МУС применительно к американским военным», — заявил он.

Помпео указал, что речь идет о тех, кто запрашивал или проводил подобные расследования. Он добавил, что ограничительные меры уже действуют, а коснуться они могут и тех, кто «преследует военнослужащих союзников, включая израильских».

Информация о том, что Вашингтон готовит санкции против представителей МУС, появилась в сентябре 2018 года. Тогда сообщалось, что меры будут применены, если организация начнет расследования в отношении США или Израиля из-за Палестины. Кроме того, было объявлено, что то же самое ждет любую страну или компанию, которая будет участвовать в расследовании МУС в отношении американцев.

В 2017 году прокурор суда Фату Бенсуда потребовала расследовать предполагаемые военные преступления американских военных, агентов ЦРУ и служб безопасности страны. Кроме того, было запрошено расследование в отношении движения «Талибан» (запрещено в России).

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