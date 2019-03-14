В Пентагоне рассказали о шансе на мир в Афганистане

У Афганистана впервые с начала войны появился шанс на достижение мира. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, передает ТАСС.

«Оказывая военное давление на "Талибан" (террористическое движение, запрещено в России), мы поддерживаем продолжающиеся переговоры [американского спецпредставителя по Афганистану] Залмая Халилзада, а также госсекретаря США [Майка] Помпео», — передает его слова агентство. По мнению Шанахана, прошедшая встреча американцев и талибов в Дохе — первый шанс Афганистана на мир за прошедшие 40 лет.

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12 марта сообщалось, что представители движения «Талибан» договорились с США о выводе американских войск из Афганистана. Пока детали договоренности не разглашаются.

Информация о возможном выводе американских войск из Афганистана появилась в конце 2018 года. Официального подтверждения она пока не получила.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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