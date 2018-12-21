США собрались вывести войска из Афганистана

Администрация президента США Дональда Трампа строит планы по сокращению американского присутствия в Афганистане. Вывод войск может начаться через несколько недель, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти.

Сейчас в стране находятся около 14 тысяч военнослужащих США, отмечает издание. Собеседники газеты предположили, что глава государства таким образом желает по возможности выйти из конфликтов.

Источники CNN в то же время говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу. Чиновники ждут официальное заявление.

Телеканал добавляет, что большинство американских военных служат в Афганистане в более крупной миссии НАТО, призванной обучать и консультировать афганские силы и оказывать им помощь. Вывод войск из страны может осложниться тем, что Вашингтон — участник небоевой операции «Решительная поддержка».

Накануне спикер Белого дома Сара Сандерс заявила, что США начали вывод своих военных из Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!