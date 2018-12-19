США объявили об уходе из Сирии

США начали вывод своих военных из Сирии. Такое заявление сделала спикер Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Вывод войск займет от 60 до 100 дней. В то же время все сотрудники Госдепартамента будут отправлены на родину в течение 24 часов.

Как отмечается в сообщении, победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии не означает окончание деятельности международной коалиции во главе с США и проводимой ею кампании. Она, согласно заявлению, «войдет в новую фазу».

Ранее 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии. До этого стало известно о готовности США вывести всех своих военных с территории страны. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики «Исламского государства».

В апреле стало известно, что США собираются усилить борьбу с ИГ в Сирии. По словам Мэттиса, американские военные «продолжат борьбу и будут расширять ее». Такое заявление было связано с сообщениями о возросшей активности ячеек террористов в Сирии.

О полном разгроме «Исламского государства» и скором выводе военных президент США Дональд Трамп говорил также в марте.

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