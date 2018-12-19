США задумались о выводе военных из Сирии

США задумались о выводе всех своих военных с территории Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Если решение будет принято, оно будет идти вразрез с намерениями властей США сохранить военное присутствие в стране, чтобы террористы не могли вернуться на освобожденные от них земли. Ранее о желании оставить военных в регионе заявлял глава Пентагона Джеймс Мэттис и другие высокопоставленные политики, пишет агенство.

16 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что США планируют завершить военную кампанию в Сирии. До этого в Пентагоне объявили, что развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии в целях обеспечения безопасности Турции.

В апреле стало известно, что США собираются усилить борьбу с ИГ в Сирии. По словам Мэттиса, американские военные «продолжат борьбу и будут расширять ее». Такое заявление было связано с сообщениями о возросшей активности ячеек террористов в Сирии.

О полном разгроме Исламского государства и скором выводе военных президент США Дональд Трамп говорил в марте.

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