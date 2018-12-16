Турция заявила о планах США уйти из Сирии

США планируют завершить военную кампанию в Сирии. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости в воскресенье, 16 декабря.

«Думаю, президент Трамп сейчас рассматривает возможность покинуть Сирию», — заявил он.

Отмечается, что 14 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону новую военную операцию Стамбула в Сирии против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

Эрдоган объявил о готовящейся операции против курдов 12 декабря. По его словам, «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) больше не представляет угрозы, поэтому «пришло время для разгона имеющихся террористических кругов к востоку от Евфрата».

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Указанные территории находятся под контролем США. В тот же день в Пентагоне сообщили, что развернули наблюдательные пункты в приграничном с Турцией регионе на северо-востоке Сирии в целях обеспечения безопасности Турции. Об этих планах было известно еще в ноябре. Министр национальной обороны Турции заявил, что сооружение постов может восприниматься как попытка Вашингтона защитить террористов.

Анкара причисляет к террористам Рабочую партию Курдистана (РПК), а также представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG). В начале года в сирийском Африне, который занимали курды, прошла турецкая военная операция «Оливковая ветвь».

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