США обосновались на границе с Турцией

США развернули наблюдательные пункты на турецко-сирийской границе. Об этом говорится в пресс-релизе официального представителя Пентагона Роба Мэннинга, передает Sputnik.

«По приказу министра [обороны Джеймса] Мэттиса США установили наблюдательные посты в северо-восточном приграничном регионе Сирии для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО — Турции», — отметил он.

Ни количество подобных постов, ни их точное месторасположение не указываются. Также не сообщается о числе наблюдателей, которые на них размещены.

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Как отмечает Sputnik, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выразил обеспокоенность подобными планами и призвал США отказаться от них. По его словам, сооружение постов может восприниматься как своего рода попытка Вашингтона «защитить террористов». К ним Анкара причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).

О намерениях США установить несколько наблюдательных пунктов на сирийско-турецкой границе Мэттис объявил в ноябре. По его словам, Вашингтон намерен отслеживать любую угрозу для Турции, исходящую из этого региона, передавал портал Hurriyet Daily News. Тогда министр также отмечал, что установка пунктов не потребует отправки дополнительных американских войск в Сирию.

В конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара в скором времени начнет новые эффективные операции в Сирии и планирует «уничтожить террористические группировки к востоку от реки Евфрат». В начале года Турция провела операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

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