Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара в скором времени начнет новые эффективные операции в Сирии и планирует «уничтожить террористические группировки к востоку от реки Евфрат». Об этом во вторник, 30 октября, передает агентство Reuters.

По словам турецкого лидера, новое вторжение в Сирию уже началось и в ближайшее время станет масштабнее за счет параллельных военных операций.

28 октября турецкие СМИ сообщили о бомбардировках позиций курдских «Отрядов народной самообороны» на восточном берегу Евфрата. Их турецкие власти причисляют к террористам.

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В тот же день агентство ТАСС передавало о столкновении сил курдов и боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). В результате нападения террористам удалось отбить у курдов часть их позиций в районе города Хаджин.

5 октября стало известно, что вооруженные формирования курдов не собираются выполнять согласованные с США требования Турции и покидать город Манбидж.

20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара причисляет к террористам представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных «Отрядов народной самообороны» (YPG).

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