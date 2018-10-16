Российские военные оценили работу турецких коллег в Идлибе

Кремль констатирует выполнение меморандума по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС во вторник, 16 октября.

«В целом, по той информации, которую мы получаем от наших военных, меморандум выполняется. Военные удовлетворены тем, как работают в этом плане наши турецкие коллеги», — сказал представитель Кремля.

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При этом он призвал не ожидать, что все будет происходить «гладко и без каких-то шероховатостей».

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщило, что Турция отложила начало совместного с Россией патрулирования демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Тогда же стало известно, что часть боевиков отказалась сдать оружие и ушла вглубь провинции от демилитаризованной зоны.

Меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации был подписан 17 сентября. Документ стал итогом переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Согласно соглашению, стороны должны были к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. От тяжелой военной техники регион очистили к 8 октября, этот пункт также был прописан в меморандуме.

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