Турция отказалась начинать патрулирование Сирии вместе с Россией

Турция отложила начало совместного с Россией патрулирования демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, российская сторона готова была приступить с понедельника, 15 октября. Однако в Анкаре сослались на условия безопасности, которые пока не могут полностью гарантировать. «Турция попросила дать еще время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе. (...) Когда начнется патрулирование, сказать пока не можем, возможно, в ближайшие дни», — заявил собеседник.

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Ранее стало известно, что часть вооруженных группировок в Идлибе отказалась сдать оружие и ушла вглубь провинции от демилитаризованной зоны.

8 октября сообщалось, что отряды вооруженной сирийской оппозиции и другие антиправительственные группы завершили вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции

17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров в Идлибе. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Отрядам оппозиции и боевикам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников.

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