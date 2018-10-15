Идлибские боевики отказались сдать оружие

Часть вооруженных группировок в сирийской провинции Идлиб отказалась сдать оружие и ушла вглубь провинции от демилитаризованной зоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Демилитаризованная зона уже 15-20 километров в ширину, без тяжелого вооружения, но радикально настроенные группировки отодвинулись глубже в провинцию Идлиб и сохранили свое оружие, хотя предполагалось, что они его передадут. Почему они сохранили его, остается вопросом», — сказал агентству источник в сирийской оппозиции.

Изображение: IHS conflict monitor / BBC

Остающиеся в демилитаризованной зоне боевики рассказали, что отошла террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), однако неясно, постановка это или нет.

До 10 октября из зоны должно было быть выведено тяжелое вооружение. Однако, по словам источника, Москва и Анкара по-разному классифицируют тяжелое вооружение. «Идет обсуждение по поводу того, что такое тяжелое вооружение. Возможно, это будет длинный процесс. Турция считает, что зенитные установки "Шилка" — не тяжелое вооружение, а скорее среднего размера, а для России оно тяжелое», — сказал собеседник агентства.

8 октября сообщалось, что отряды вооруженной сирийской оппозиции и другие антиправительственные группы завершили вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

По данным РИА Новости, границы демилитаризованной зоны определены. Она имеет форму буквы V и простирается по периметру провинции Идлиб. Самая широкая ее часть — на юге. Внутри зону контролирует Турция, а Россия и Иран — вдоль границы.

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17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров в Идлибе. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Отрядам оппозиции и боевикам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников.

Как стало известно, после нескольких встреч с представителями турецкой разведки на требования ультиматума согласилась террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.

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