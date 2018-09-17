Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению по вопросу действий в сирийской провинции Идлиб — единственном крупном регионе страны, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны договорились о создании вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Ее будут контролировать турецкие силы и российская военная полиция.

«Мы, в частности, сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб, с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. В ходе сегодняшних переговоров, сегодняшних консультаций нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения», — сказал Путин после встречи с турецким президентом.

«Турция укрепит свои пункты в зоне деэскалации. В этом плане мы предотвратим гуманитарную катастрофу, которая могла возникнуть в результате боевых действий», — заявил Эрдоган. Он заверил, что Турция приложит все усилия к тому, чтобы ликвидировать радикальные группы в Идлибе.

Эрдоган также обратил внимание прессы на то, что, как он считает, «территория, которая контролируется террористами, не ограничивается только Идлибской провинцией».

По его мнению, для Турции угрозу в Сирии представляют курдские вооруженные формирования. «Также считаем, что имеет большое значение, что необходимо освободить такие же территории от YPG («Отряды народной самообороны», боевые группировки курдов) и PYD (курдская «Партия демократического единства») — террористических организаций», - сказал турецкий президент.

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Демилитаризованная зона будет создана к 15 октября этого года. К 10 октября планируется «осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков. реактивных систем залпового огня, орудий и минометов».

Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам конференции заявил, что новой военной операции в Идлибе не будет. «В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе», — добавил министр, отвечая на вопрос о том, согласна ли на это сирийская сторона.

Путин и Эрдоган встретились уже в четвертый раз за этот год. На предыдущей, российско-турецко-иранской встрече в Тегеране 7 сентября, им не удалось договориться о стабилизации обстановки в Идлибе.

13 сентября правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. Российские военные в маневрах не участвовали.

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