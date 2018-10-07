Сирийская оппозиция выведет из Идлиба военную технику

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, объединенные коалицией «Фронт национального освобождения» (ФНО), начали выводить тяжелое вооружение из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает агенство AFP.

По словам представителя коалиции Наджи Мустафа, в зоне останутся блокпосты с другим вооружением. Источник агентства в одной из оппозиционных группировок подтвердил информацию о выводе военной технике, добавив, что речь идет о гранатометах и пусковых установках.

По данным Reuters, тяжелое вооружение будет перенесено на расстояние 20 километров от линии соприкосновения. Участники оппозиционных сил останутся в демилитаризованной зоне и будут помогать турецким военным патрулировать территорию.

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17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров.

В середине сентября сообщалось, что правительственные войска Сирии развернули наступление на боевиков в провинциях Идлиб и Хама. 26 сентября радикальные группировки, находящиеся на территории демилитаризованной зоны, начали отступление в неизвестном направлении. 2 октября террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) согласилась распустить свои формирования в сирийской провинции Идлиб.

Идлиб — последняя провинция Сирии, контролируемая незаконными вооруженными формированиями. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

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