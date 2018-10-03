Путин назвал причину отказа беженцев возвращаться на родину

Президент России Владимир Путин призвал канцлера Австрии Себастьяна Курца совместно создавать условия для возвращения беженцев из Европы в Сирию. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает «Интерфакс».

«Европа крайне заинтересована в том, чтобы беженцы возвращались. По нашим подсчетам, за неполный год, наверное, полторы сотни тысяч вернулись уже домой», — отметил российский лидер. Он добавил, что еще больше сирийцев могли бы вернуться на родину, если бы европейские страны и Россия солидарно оказывали гуманитарную помощь и восстанавливали разрушенные объекты.

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По мнению президента, Европа не должна выплачивать беженцам высокие социальные пособия, так как хорошее материальное положение сирийцев препятствует их возвращению в родную страну. «Зачем им сидеть у себя? У них заработная плата в три раза меньше, чем социальное пособие», — недоумевал Путин.

Он добавил, что необходимо активнее подключаться к процессу репатриации. «Это, по-моему, элементарная вещь, это на поверхности лежит. Давайте вместе поработаем над решением этих не таких уж сложных и, кстати говоря, не таких уж затратных, но очень важных для конкретных людей проблем», — заключил он.

Ранее похожее предложение президента раскритиковали в Германии. Во фракции «зеленых» в бундестаге посчитали, что Путин хочет принудить страны Европы «оплатить восстановление городов, которые он разбомбил».

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия приняла свыше 1,5 миллиона человек. В 2017 году в Италию перебралось самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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