Германия отказалась слушать Путина

В Германии раскритиковали президента России Владимира Путина за то, что он призвал Европу оказать помощь в восстановлении инфраструктуры Сирии для возвращения в страну беженцев. Об этом пишет Deutsche Welle.

Эксперт по внешней политике фракции «зеленых» в бундестаге Омид Нурипур считает, что российский президент хочет не только «формулировать условия на правах победителя», но и чтобы страны Европы «оплатили восстановление городов, которые он разбомбил». В то же время многие сирийцы покинули страну не из-за войны, но и опасаясь политических преследований, указал он. Политик считает, что возможное участие в реконструкции должно стать рычагом для влияния на послевоенный порядок.

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«Помогать режиму [президента Сирии Башара] Асада — не в интересах Германии», — заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДп) в бундестаге Александер Ламбсдорф. По его мнению, Россия из-за военной кампании достигла предела финансовых возможностей, поэтому и не может серьезно помочь Дамаску с отстройкой инфраструктуры.

Он также указал, что для возвращения сирийцев нужно не только восстановление городов, но и гарантии, что их не «будут хватать для пыток в тюрьмах». «Беженцы вернутся, если не будут опасаться политического преследования и лишения всего своего имущества», — согласен с ним представитель фракции социал-демократов в парламенте Нильс Шмид.

О помощи в восстановлении инфраструктуры Путин заявил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они прошли 18 августа и продолжались три часа. Стороны обсудили сотрудничество, ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

Российские ВКС начали кампанию в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

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