Путин и Меркель проговорили три часа

Завершились переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Проходившая в замке Мезеберг встреча продлилась три часа, сообщает РИА Новости.

Переговоры лидеров Германии и России начались в 20:00 и завершились в 23:00 по московскому времени. Стороны обсудили сотрудничество, ситуацию в Сирии, Иране и на Украине.

Владимир Путин прибыл в Берлин из Австрии, где посетил свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль. Поездка носила частный характер, однако Кнайсль предложила российскому лидеру провести рабочую встречу.

Перед началом переговоров Меркель и Путин сделали заявления для прессы, в том числе о строительстве газопровода «Северный поток-2» и судьбе Украины после реализации этого проекта.

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