Пентагон обвинил Россию в безответственности за передачу С-300 Сирии

Пентагон назвал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300 безответственным поступком. Заявление американского оборонного ведомства процитировал в Twitter журналист CNN Райан Браун.

«Похоже, что это направлено на дополнительное прикрытие гнусной деятельности ее (России) партнеров Ирана и Сирии», — отметили в Минобороны США.

Поставки С-300 в Арабскую Республику завершились 1 октября. Они включают в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам министра обороны Сергея Шойгу, оружие предназначено для повышения безопасности российских военных в Сирии.

Передача Дамаску современных средств ПВО была анонсирована после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. Москва считает, что израильские военные подставили военный самолет под удар сирийского оружия.

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