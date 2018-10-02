Россия завершила поставки С-300 в Сирию

Россия передала Сирии зенитные ракетные системы С-300. Об этом рапортовал министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что поставки включают в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. Работа была завершена в понедельник, 1 октября.

По его словам, поставки направлены на повышение безопасности российских военных в Арабской Республике.

Шойгу уточнил, что сирийских специалистов будут обучать использованию систем в течение трех месяцев. «Завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению», — отметил министр.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона начала поставки С-300 в Сирию. Передача Дамаску современных средств ПВО была анонсирована после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. Москва считает, что израильские военные подставили военный самолет под удар сирийского оружия.

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