Песков ответил на вопрос о графике поставок С-300 в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать график поставок зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 1 октября.

«Пока мне нечего по этой теме сказать», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее, 25 сентября, представитель Кремля подчеркнул, что поставки оружия будут осуществляться исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона начала поставки С-300 в Сирию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал передачу Дамаску оружия после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. Москва считает, что израильские военные подставили военный самолет под удар сирийской ПВО.

По данным газеты «Коммерсантъ», поставки начнутся с двух-четырех объектов, однако при необходимости количество может быть увеличено. ЗРК по согласованию с Дамаском будут прикрывать объекты на побережье Средиземного моря, а также контролировать сирийскую границу с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком, пишет издание.

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