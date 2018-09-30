Американцы полетали рядом с российскими базами в Сирии после сообщений о C-300

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Побережье Средиземного моря в окрестностях Латакии

Американский разведывательный самолет приблизился к российской авиабазе Хмеймим и базе материально-технического обеспечения в порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 30 сентября.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14848 вылетел с острова Крит и в течение нескольких часов курсировал у сирийского побережья над международными водами Восточного Средиземноморья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, совершил не менее 12 пролетов вдоль берега.

Отмечается, что американский разведчик совершил полет после решения России поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300.

Решение Москвы передать Дамаску эффективные средства ПВО было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ возложило вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу». Поставки ЗРК начались в конце сентября.

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