Кремль отказался раскрыть условия поставок С-300 в Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать условия поставки Дамаску зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 25 сентября.

«Я не могу этого точно сказать. В данном случае оставляю ваш вопрос без ответа», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Материалы по теме Россия вооружит Сирию С-300 Израиль обещал уничтожить эти комплексы

Представитель Кремля подчеркнул, что поставки оружия будут осуществляться исключительно в интересах обеспечения безопасности российских военных. «Эти поставки не направлены против каких-то третьих стран», — добавил Песков.

Вопрос, не ожидается ли какая-либо эскалация в регионе из-за поставок комплекса, пресс-секретарь оставил без ответа.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Москва в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По данным газеты «Коммерсантъ», поставки начнутся с двух-четырех объектов, однако при необходимости количество может быть увеличено.

ЗРК по согласованию с Дамаском будут прикрывать объекты на побережье Средиземного моря, а также контролировать сирийскую границу с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком, пишет издание.

Ранее во вторник стало известно об отправке в Сирию российских систем радиоэлектронной борьбы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!