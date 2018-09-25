Москва заявила о праве поставлять вооружение своим партнерам

В Министерстве иностранных дел России заявили, что любое государство имеет право оказывать военно-техническое содействие своим партнерам. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается также, что поставками в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 Россия сможет закрыть воздушное пространство страны «там, где это потребуется».

В МИД также прокомментировали слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что поставки нового вооружения в Арабскую Республику приведут к эскалации конфликта. «Действия РФ приведут не к эскалации, а к стабилизации,» — отметили в ведомстве.

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В Сирии необходимость обзавестись комплексами С-300 объяснили тем, что стране нужно защищаться от действий Израиля. Москва, со своей стороны, настаивает, что передача ЗРК необходима для обеспечения безопасности российских военнослужащих.

Ранее 25 сентября сообщалось, что Министерство обороны России отправит в Сирию два полковых комплекта С-300 в ближайшие две недели. Впоследствии их количество может увеличиться.

В понедельник, 24 сентября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит сирийские силы ПВО, передав им современный ЗРК С-300. Это решение было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

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