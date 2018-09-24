США напророчили усиление конфликта в Сирии из-за С-300

Решение передать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 будет означать значительную эскалацию ситуации в регионе со стороны Москвы. Такое мнение высказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Reuters.

Говоря о передаче ЗРК, Болтон выразил надежду на то, что российская сторона изменит свое решение. По мнению чиновника, решение о передаче С-300 — главная ошибка, уточняет Associated Press.

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В Сирии необходимость обзавестись комплексами С-300 объяснили так: стране нужно защищаться от действий Израиля. Москва, со своей стороны, настаивает, что передача ЗРК необходима для обеспечения безопасности российских военнослужащих.

Ранее в понедельник, 24 сентября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит сирийские силы ПВО, передав им современный ЗРК С-300. Это решение было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

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