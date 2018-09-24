Сирия назвала причину передачи ей российских С-300

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 нужны Сирии, чтобы защищаться от агрессивных действий Израиля, заявил посол страны в России Рияд Хаддад. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Сирия «имеет право защищать свою территорию и себя и использовать все средства для этого». Хаддад пояснил, что с помощью российских ЗРК «будет подведена черта под наглым поведением» еврейского государства.

«Вначале позвольте выразить соболезнование в связи с гибелью российских военных в авиакатастрофе самолета Ил-20, которые пожертвовали собой в результате наглого поведения Израиля и его агрессии на сирийскую землю, которая нацелена на научные центры и гражданские объекты. Это подтверждает государственный терроризм государства Израиль. После того, как оно до этого оказывало всяческую логистическую и военную помощь террористическим группировкам, чтобы они не потерпели поражение в Сирии», — сказал посол.

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Ранее в понедельник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии С-300. По словам министра, в 2013 году поставки были приостановлены по просьбе Израиля, однако в настоящее время «ситуация изменилась».

Поставку ЗРК Сирии также обсудили в телефонном разговоре лидеры стран Владимир Путин и Башар Асад.

Решение Москвы передать Дамаску новые средства ПВО было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».

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