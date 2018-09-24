Путин обсудил с Асадом поставки С-300 в Сирию

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом заявил о планах поставки в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщили в пресс-службе президента Сирии, передает РИА Новости.

«Путин в свою очередь в ходе разговора возложил ответственность за крушение самолета на Израиль и сообщил Асаду, что Россия будет развивать систему ПВО Сирии и поставит САР современную систему С-300», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что лидеры двух стран также обсудили последние политические события и соглашение по Идлибу, а также способ его реализации. Кроме того, Асад выразил соболезнования в связи с крушением в Сирии российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО.

Ранее в понедельник глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии С-300. По словам министра, в 2013 году поставки были приостановлены по просьбе Израиля, однако в настоящее время «ситуация изменилась».

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Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия, где расположена и действующая российская авиабаза Хмеймим. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».

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