Израиль похвалил Россию за отсутствие у Сирии С-300

Отсутствие переговоров между Москвой и Дамаском о поставке Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 демонстрирует взаимное уважение между Россией и Израилем, считает министр разведки еврейского государства Исраэль Кац. Его слова приводит РИА Новости.

«Я вижу тут очередное проявление взаимного уважения, которое существует между нашими странами, а также соблюдения принципа обоюдного учета интересов», — сказал чиновник.

Кац, как отмечает агентство, изначально ставил под сомнение правдоподобность слухов о возможной передаче Дамаску этих комплексов.

Помощник президента России Владимир Кожин в интервью, вышедшем 11 мая, подтвердил, что переговоров о поставке Сирии систем С-300 не идет. «У сирийских вооруженных сил есть все, что надо», — подчеркнул он. Вслед за этим в Кремле призвали не увязывать отсутствие таких планов с недавним визитом в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Дискуссии о возможной передаче Дамаску комплексов С-300 возобновились после того, как в апреле США, Франция и Великобритания нанесли совместный ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после этого Москва будет «рассматривать варианты обеспечения безопасности сирийского государства».

Наиболее современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся на вооружении сирийской армии, — комплексы «Панцирь-С1» и различные модификации «Бука». Несколько этих систем подверглись обстрелу ночью 10 мая в ходе атаки израильских военных на объекты иранских сил на территории Сирии, в частности Израиль обнародовал видеозапись, подтверждающую уничтожение «Панциря».

В 2010 году Москва и Дамаск заключили контракт о поставке Сирии комплексов С-300, однако соглашение, по словам президента России Владимира Путина, было приостановлено. Впоследствии российский лидер в ходе прямой линии сообщил, что Москва по просьбе Израиля отменила контракт на поставку С-300 «одной из стран арабского мира» и вернула той предоплату.

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