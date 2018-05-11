Сирия пока останется без российских С-300

Переговоры о поставках в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся. Об этом газете «Известия» рассказал помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

«Пока ни о каких поставках современных новых систем противовоздушной обороны речи не идет. У сирийских вооруженных сил есть все, что надо», — заявил он.

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Ранее 11 мая стало известно, что израильская авиация в ходе налета на позиции иранских сил на территории Сирии атаковала комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75. Помимо этого, ракетному обстрелу подвергся «Панцирь-С1» сирийской армии, что было запечатлено на видео.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску «месяц назад и уже работают». Позже военно-дипломатический источник сообщил агентству «Интерфакс», что Москва в означенный период не поставляла такое вооружение сирийским властям. «Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — сказал он.

23 апреля источники в военно-дипломатических кругах сообщали, что вопрос о передаче сирийской армии ЗРК С-300 «Фаворит» практически решен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что после ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии 14 апреля у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять подобное вооружение Дамаску.

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