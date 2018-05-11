Кремль открестился от причастности Израиля к отсутствию С-300 в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не связывать заявление помощника Путина Владимира Кожина о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию с визитом в Москву израильского лидера Биньямина Нетаньяху, который состоялся 9 мая. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 11 мая.

«Технологически это увязывать с визитом Нетаньяху абсолютно неверно, потому что интервью [Кожина] давалось до визита Нетаньяху, как вы сами правильно заметили», — подчеркнул Песков.

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«Такие поставки никогда не анонсировались как таковые. Но говорилось, что, безусловно, после нанесения ударов Россия оставляет за собой право сделать все, что считает необходимым», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее 11 мая помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сказал в интервью газете «Известия», что пока о поставках Дамаску современных российских систем противовоздушной обороны речи не идет.

10 мая территория Сирии подверглась обстрелу израильской авиации. Поводом для атаки стал обстрел израильских позиций на Голанских высотах иранскими вооруженными формированиями, дислоцированными в Сирии. В результате ответного удара были атакованы сирийские комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200, С-75 и «Панцирь-С1».

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20 апреля глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии, совершенный 14 апреля, заявил, что у России больше нет моральных обязательств отказывать Дамаску в поставках вооружения. Он подчеркнул, что Москва рассмотрит разные варианты, в том числе и поставки С-300.

Несколькими днями позже источники «Коммерсанта» в военно-дипломатических кругах сообщали, что вопрос о передаче Сирии ракетных комплексов практически решен и что их планируется передать на безвозмездной основе в рамках оказания военно-технической помощи.

При этом 25 апреля источники «Интерфакса» в военно-дипломатической среде опровергали заявление посла Сирии в Москве Рияда Хаддада о том, что системы С-300 уже имеются в распоряжении Дамаска.

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