Иран обвинил Израиль в пособничестве ИГ

Иран обвинил Израиль в пособничестве террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и сеянии хаоса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письме, которое представитель страны в ООН Голамали Хошро направил генеральному секретарю организации Антониу Гуттерешу, передает Jerusalem Post.

«Безрассудные действия еврейского государства только помогли ИГ и другим террористическим группировкам в регионе», — отмечается в документе.

Как пишет издание, в тексте речь идет о сбитом израильтянами иранском беспилотнике в феврале этого года. «Очевидно, что доказательств израильского пособничества террористам достаточно. Этот инцидент показал, как Иерусалим пытается дестабилизировать регион», — написал Хошро.

Ранее 11 мая Тегеран также обвинил еврейское государство в нарушении суверенитета Сирии, передавало агентство IRNA. «Неоднократные атаки сионисткого режима на сирийскую территорию под самопровозглашенными и безосновательными предлогами равносильны грубому нарушению суверенитета Сирии и идут вразрез со всеми международными конвенциями», — заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Он добавил, что молчание международного сообщества дает зеленый свет на продолжение таких мер.

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии, отвечая таким образом на обстрел своих позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня. По данным Минобороны России, налет с использованием истребителей F-15 и F-16 длился два часа, за это время израильтяне запустили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса «земля — земля». Атаке подверглись различные районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.

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