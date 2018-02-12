Сбитый в Израиле иранский беспилотник оказался копией американского

Иранский беспилотник, который был сбит над территорией Израиля, оказался копией перехваченного Тегераном шесть лет назад американского Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Об этом заявил представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус, сообщает CNN.

По его информации, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был запущен из Сирии и вторгся в израильское воздушное пространство рано утром 10 февраля. Его сбили из боевого вертолета Apache, обломки упали недалеко от города Бейт-Шеан. Как пишет The Washington Post, эксперты указали, что они крайне похожи на Saeqeh, созданный на основе RQ-170.

Конрикус пояснил, что беспилотник был направлен в Израиль с конкретной миссией. Армия сделала такой вывод из анализа маршрута его движения, однако другие подробности не раскрывает. Представитель вооруженных сил добавил, что с начала гражданской войны в Сирии в 2011-м это первый раз, когда иранский дрон залетел на территорию еврейского государства.

Представитель МИД Ирана заявил, что подобные обвинения «слишком нелепы».

В сети было опубликовано видео с беспилотником, а также последовавшим за этим ударом по якобы иранскому мобильному командному центру в Сирии, откуда аппаратом управляли.

@LTCJonathan / Twitter

В ответ сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля. Один из них — истребитель F-16i — потерпел крушение.

Иран объявил о перехвате американского разведывательного Lockheed Martin RQ-170 Sentinel в декабре 2011-го. Сообщалось, что это сделали за счет выведения из строя системы управления. Иранская копия БПЛА совершила первый полет через три года после этого. Аппарат сконструировали методом обратной разработки.

Sentinel использовался ЦРУ для разведки с воздуха, в том числе обнаружения объектов, связанных с иранской ядерной программой. БПЛА построен с применением стелс-технологии. Вашингтон просил вернуть перехваченный аппарат, в ответ в Тегеране потребовали от США извинений за вторжение в воздушное пространство, отмечает The Washington Post.

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