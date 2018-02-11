Падение сбитого сирийцами израильского истребителя попало на видео

Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов, опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент падения израильского истребителя F-16i, сбитого сирийской ПВО.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подтвердил ТАСС, что самолет был сбит сирийской ракетой класса «земля — воздух». Удары по истребителям, как сообщалось 10 февраля, наносились из зенитных ракетных комплексов С-200 и «Бук» советского и российского производства.

Подбитый F-16i в итоге упал на севере Израиля. Оба летчика катапультировались и выжили, один из них тяжело ранен, второй получил легкие ранения.

Израильская авиация атаковала военные объекты на территории Сирии после того, как в воздушное пространство еврейского государства со стороны арабской республики вторгся иранский беспилотник. В Израиле считают, что удары были нанесены по объектам, которые используются иранскими силовиками.

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